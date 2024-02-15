***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2024 Ocak sonu toplam brüt prim üretimi 2.345.613.119,89 TL'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 168,28 oranında artış göstermiştir.15.02.2024 tarih,18:10:55 saat ve 1249869 nolu kap duyurusunda sehven tutar hatalı yazıldığından düzeltme için duyurumuz tekrarlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249903BIST