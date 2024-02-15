***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 18:58
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş 2024 Ocak sonu toplam brüt prim üretimi 2.345.613.119,89 TL'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre % 168,28 oranında artış göstermiştir.
15.02.2024 tarih,18:10:55 saat ve 1249869 nolu kap duyurusunda sehven tutar hatalı yazıldığından düzeltme için duyurumuz tekrarlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249903
BIST
'
17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0067
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
17:5933,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1803
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
17:591.976,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.976,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7319
|30,7366
|% -0,02
|
|Euro
|33,1721
|33,1941
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,5377
|38,7310
|% 0,09
|
|Frank
|34,7422
|34,9515
|% 0,50
|
|Riyal
|8,1759
|8,2169
|% -0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|898,60
|899,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,09
|954,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,79
|82,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,09
|1.999,43
|% 0,66
|