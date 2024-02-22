***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2024 19:04
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Hasar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ersin TÜVAR 22 Şubat 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251412
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0196
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0728
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5075
18:052.015,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,12
|Açılış
|: 2.015,05
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.011,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9767
|30,9849
|% -0,06
|
|Euro
|33,6143
|33,6451
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,0962
|39,2923
|% 0,12
|
|Frank
|35,0093
|35,2202
|% -0,27
|
|Riyal
|8,2345
|8,2758
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|901,75
|903,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,89
|975,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,77
|83,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,61
|2.022,96
|% 0,66
|