***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2024 - 29.02.2024 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş, brüt prim üretimi 3.965.780.741,48 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 138,42 oranında artış meydana gelmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258658BIST