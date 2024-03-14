***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 08:02
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2024 - 29.02.2024 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş, brüt prim üretimi 3.965.780.741,48 TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 138,42 oranında artış meydana gelmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258658
BIST
'
18:108.910
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
0
En Yüksek
0
18:1032,1279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0863
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,1893
En Düşük
32,0071
18:1035,2958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1325
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4795
En Düşük
34,9888
18:102.239,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,36
|Açılış
|: 2.239,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.237,77
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YBTAS
|200.005,00
|3.104.598
|% 0,00
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% 0,00
|
|VERUS
|267,50
|17.581.463
|% 0,00
|
|YGGYO
|45,42
|7.620.120
|% 0,00
|
|UFUK
|294,00
|3.686.759
|% 0,00
|
|YBTAS
|200.005,00
|3.104.598
|% 0,00
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% 0,00
|
|VERUS
|267,50
|17.581.463
|% 0,00
|
|YGGYO
|45,42
|7.620.120
|% 0,00
|
|UFUK
|294,00
|3.686.759
|% 0,00
|
|THYAO
|272,00
|8.139.433.175
|% 0,00
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% 0,00
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,74
|1.665.941.915
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,13
|725.067.498
|% 0,00
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1226
|32,1270
|% 0,27
|
|Euro
|35,2017
|35,2222
|% 0,17
|
|Sterlin
|41,6281
|41,8367
|% -0,03
|
|Frank
|36,9839
|37,1693
|% -0,10
|
|Riyal
|8,6759
|8,7194
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|936,97
|939,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.055,99
|1.060,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,13
|84,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,79
|2.168,08
|% 0,66
|