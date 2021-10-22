***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 998.133.950 911.851.677 0Kasa14 24.165 22.023 0Alınan Çekler14 12 12 0Bankalar14 801.702.817 745.863.919 0Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 196.406.956 165.965.723 0Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 93.104.700 42.735.000 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 93.104.700 42.735.000 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0 0 0Krediler0 0 0Krediler Karşılığı (-)0 0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0 0Şirket Hissesi0 0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 609.479.638 587.069.036 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 116.238.379 104.240.071 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -115.371.031 -103.372.723 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 29.993 67.196 0Ortaklardan Alacaklar0 0 0İştiraklerden Alacaklar0 0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0 0Personelden Alacaklar12 29.993 67.196 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0DİĞER ALACAKLAR12 7.227.682 2.271.067 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 3.194.768 2.269.595 0Diğer Çeşitli Alacaklar12 4.032.914 1.472 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 140.404.725 123.822.727 0Ertelenmiş Üretim Giderleri17 136.727.897 120.316.017 0Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0 0Gelir Tahakkukları0 0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 3.676.828 3.506.710 0DİĞER CARİ VARLIKLAR12ve19 1.168.541 10.255.866 0Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar12ve19 1.078.280 10.182.857 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0 0İş Avansları0 0 0Personele Verilen Avanslar0 0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar90.261 73.009 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI1.849.549.229 1.678.072.569 0CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0 0Ortaklardan Alacaklar0 0 0İştiraklerden Alacaklar0 0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0 0Personelden Alacaklar0 0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0DİĞER ALACAKLAR0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 930.212 699.773 0Bağlı Menkul Kıymetler9 915.212 684.773 0İştirakler9 15.000 15.000 0İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0 0Bağlı Ortaklıklar0 0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0 0MADDİ VARLIKLAR6 88.486.935 92.358.740 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 82.240.701 81.360.701 0Makine ve Teçhizatlar0 0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 9.165.155 8.640.732 0Motorlu Taşıtlar6 4.270.049 4.270.049 0Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.745.672 2.720.026 0Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar2.1.6ve6 8.232.414 8.866.991 0Birikmiş Amortismanlar (-)6 -18.167.056 -13.499.759 0Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 19.613.331 17.842.903 0Haklar8 35.942.506 31.668.063 0Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -16.329.175 -13.825.160 0Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 135.614 1.139.779 0Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler17 135.614 1.139.779 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0 0Döviz Hesapları0 0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI109.166.092 112.041.195 0TOPLAM VARLIKLAR1.958.715.321 1.790.113.764 0YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 2.008.876 2.034.102 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 2.348.931 2.287.381 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -340.055 -253.279 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 501.618.543 516.239.914 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 235.556.886 267.289.853 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 266.061.657 248.950.061 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 0 8.466.264 0Ortaklara Borçlar0 0 0İştiraklere Borçlar0 0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0 0Personele Borçlar19 0 8.466.264 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0 0DİĞER BORÇLAR19 44.482.205 35.357.265 0Alınan Depozito ve Teminatlar19 9.072.536 7.112.546 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 10.231.419 10.508.040 0Diğer Çeşitli Borçlar19 25.178.250 17.736.679 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 815.880.370 711.355.981 0Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 410.399.704 376.959.430 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.25 ve 17 1.774.315 1.705.258 0Matematik Karşılıklar - Net0 0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 403.706.351 332.691.293 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 25.265.683 25.767.843 0Ödenecek Vergi ve Fonlar19 24.024.560 24.385.166 0Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 1.241.123 1.382.677 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19 21.712.154 16.402.446 0Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -21.712.154 -16.402.446 0Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 16.667.100 9.969.588 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 16.667.100 9.969.588 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 87.577.407 81.034.175 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 87.577.407 81.034.175 0Gider Tahahkkukları0 0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.493.500.184 1.390.225.132 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.163.726 3.374.182 0Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.787.266 3.794.323 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)-623.540 -420.141 0Çıkarılmış Tahviller0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0 0Ortaklara Borçlar0 0 0İştiraklere Borçlar0 0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0 0Personele Borçlar0 0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0 0DİĞER BORÇLAR0 0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 62.209.108 48.110.083 0Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 21.423.343 16.064.821 0Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 40.785.765 32.045.262 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 6.838.646 6.026.032 0Kıdem Tazminatı Karşılığı23 6.838.646 6.026.032 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0 0Gider Tahakkukları0 0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 4.252.420 4.475.629 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 4.252.420 4.475.629 0Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI75.463.900 61.985.926 0ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE163.069.856 163.069.856 0(Nominal) Sermaye2.13ve15 163.069.856 163.069.856 0Ödenmemiş Sermaye (-)0 0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 2.070.152 2.070.152 0Hisse Senedi İhraç Primleri15 2.070.152 2.070.152 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0KAR YEDEKLERİ15 63.096.320 61.538.890 0Yasal Yedekler5.543.354 2.597.170 0Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi-2.980.659 -2.773.990 0Diğer Kar Yedekleri15 60.533.625 61.715.710 0GEÇMİŞ YILLAR KARLARI109.950.427 52.300.131 0GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI51.564.482 58.923.677 0Dönem Net Karı51.564.482 58.923.677 0Dönem Net Zararı ( -)0 0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0 0AZINLIK PAYLARI0 0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI389.751.237 337.902.706 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE1.958.715.321 1.790.113.764 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR630.586.654 484.147.450 225.943.658 175.566.195Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)573.038.693 445.334.792 211.832.483 155.412.731Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 611.906.546 449.194.185 225.975.440 163.691.805Brüt Yazılan Primler (+)17 1.486.595.312 1.096.723.349 512.297.602 368.650.083Reasüröre Devredilen Primler (-)10ve17 -851.031.054 -624.388.938 -276.152.396 -194.096.064SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -23.657.712 -23.140.226 -10.169.766 -10.862.214Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -38.798.796 -4.194.102 -13.944.436 -9.042.434Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -57.654.888 -81.819.503 -15.508.944 -18.818.761Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 21.664.391 79.634.625 -24.971 6.812.607Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17 -2.808.299 -2.009.224 1.589.479 2.963.720Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -69.057 334.709 -198.521 763.360Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-14.670.606 1.567.557 -15.626.050 5.156.150Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)14.601.549 -1.232.848 15.427.529 -4.392.790Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri96.558.792 57.358.100 30.007.278 24.394.802Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-51.014.357 -25.533.468 -19.791.528 -9.574.760Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)-51.014.357 -25.533.468 -19.791.528 -9.574.760Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)12.003.526 6.988.026 3.895.425 5.333.422HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-559.576.712 -385.800.289 -207.522.767 -153.993.629Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -402.095.539 -275.491.935 -156.326.361 -110.222.764Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17ve29 -331.080.481 -204.340.736 -137.910.053 -78.795.840Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -607.184.905 -383.813.121 -240.904.502 -134.331.472Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10ve17 276.104.424 179.472.385 102.994.449 55.535.632Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -71.015.058 -71.151.199 -18.416.308 -31.426.924Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -249.395.507 -259.319.493 -70.328.238 -126.195.469Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 178.380.449 188.168.294 51.911.930 94.768.545İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)29 -8.740.503 -6.077.913 -2.656.400 -1.979.501Faaliyet Giderleri (-)32 -148.740.670 -104.230.441 -48.540.006 -41.791.364Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI71.009.942 98.347.161 18.420.891 21.572.566HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI71.009.942 98.347.161 18.420.891 21.572.566TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ71.009.942 98.347.161 18.420.891 21.572.566YATIRIM GELİRLERİ198.253.505 117.599.336 44.830.884 54.608.840Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 98.197.576 46.480.508 33.134.006 15.302.864Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 0 0 0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 8.550.000 4.196.870 1.957.443 1.823.471Kambiyo Karları4.2 91.505.929 66.921.958 9.739.435 37.482.505İştiraklerden Gelirler0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0 0 0Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-183.940.343 -111.278.032 -41.586.552 -51.099.238Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -8.214.716 -5.746.402 -2.684.341 -2.175.426Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -1.824.162 0 1.408.654 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 0 0 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-96.558.792 -57.358.100 -30.007.278 -24.394.802Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0 0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -69.004.032 -40.836.285 -7.490.270 -21.989.817Amortisman Giderleri (-)6ve8 -8.338.641 -7.337.245 -2.813.317 -2.539.193Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-12.046.468 -7.506.526 -5.149.926 -2.303.424Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -12.398.869 -8.932.616 -5.177.567 -2.266.538Reeskont Hesabı (+/-)0 0 0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 294.222 1.242.499 294.222 231.773Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 55.327 0Diğer Gelir ve Karlar946.769 1.176.862 -122.120 83.248Diğer Gider ve Zararlar (-)-888.590 -993.271 -199.788 -351.907Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI51.564.482 74.851.586 11.629.468 18.060.454Dönem Karı veya Zararı73.276.636 97.161.939 16.515.297 22.778.744Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -21.712.154 -22.310.353 -4.885.829 -4.718.290Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları51.564.482 74.851.586 11.629.468 18.060.454Azınlık PaylarıSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.299.333.957 901.819.330Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri28.024.292 8.646.395Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-776.251.131 -416.663.880Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-441.380.016 -244.870.612Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit109.727.102 248.931.233Faiz Ödemeleri (-)-399.792 -518.209Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-31.496.733 -22.814.776Diğer Nakit Girişleri1.917.854 1.349.516Diğer Nakit Çıkışları (-)-95.074.920 -176.916.943Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-15.326.489 50.030.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı-35.241 747.170Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve 8 -4.859.753 -6.650.168Mali Varlık İktisabı (-)11 -52.452.198 -64.425.756Alınan Faiz76.326.020 42.620.238Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit18.978.828 -27.708.516FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIFinansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-1.841.575 -1.923.885Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.841.575 -1.923.885KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ22.501.897 26.085.672Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış24.312.661 46.484.092Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 805.848.562 644.966.010Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 830.161.223 691.450.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye Varlıklarda Değer Artışı Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106Yeni Bakiye163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 262.154.106Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar15 -835.156 -835.156 -835.156Varlıklarda Değer Artışı6 ve 15 -1.701.400 1.083.365 -618.035 -618.035Dönem Net Karı (Zararı)74.851.586 74.851.586 74.851.586Yedeklere Transfer15 2.504.154 -50.083.088 47.578.934Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 36.721.414 2.597.170 6.438.378 74.851.586 51.874.097 335.552.501 335.552.501Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 54.392.161 2.597.170 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 337.902.706Yeni Bakiye163.069.856 54.392.161 2.597.170 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 337.902.706Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar-450.517 -450.517 -450.517Varlıklarda Değer Artışı-938.237 1.627.803 734.566 734.566Dönem Net Karı (Zararı)51.564.482 51.564.482 51.564.482Yedeklere Transfer15 2.946.184 -58.923.677 55.977.493Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 53.453.924 5.543.354 6.199.194 51.564.482 109.950.427 389.751.237 389.751.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972058BIST