***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 1.016.677.502 911.851.677Kasa14 30.944 22.023Alınan Çekler14 12 12Bankalar14 778.694.768 745.863.919Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 237.951.778 165.965.723Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 137.912.350 42.735.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 137.912.350 42.735.000Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0 0Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 796.243.083 587.069.036Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 796.537.296 587.225.027Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -1.161.561 -1.023.339Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 121.482.219 104.240.071Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -120.614.871 -103.372.723İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 0 67.196Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar12 0 67.196Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 3.309.686 2.271.067Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 3.309.686 2.269.595Diğer Çeşitli Alacaklar12 0 1.472Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 163.311.028 123.822.727Ertelenmiş Üretim Giderleri17 161.365.448 120.316.017Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 1.945.580 3.506.710DİĞER CARİ VARLIKLAR12ve19 999.916 10.255.866Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar12ve19 907.696 10.182.857Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar92.220 73.009Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.118.453.565 1.678.072.569CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 890.420 699.773Bağlı Menkul Kıymetler9 875.420 684.773İştirakler9 15.000 15.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 139.138.846 92.358.740Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 128.440.701 81.360.701Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 9.588.747 8.640.732Motorlu Taşıtlar6 4.270.049 4.270.049Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.745.672 2.720.026Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 11.111.926 8.866.991Birikmiş Amortismanlar (-)6 -17.018.249 -13.499.759Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 22.451.118 17.842.903Haklar8 39.719.550 31.668.063Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -17.268.432 -13.825.160Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 11.562 1.139.779Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler4.2 11.562 1.139.779DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI162.491.946 112.041.195TOPLAM VARLIKLAR2.280.945.511 1.790.113.764YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 2.774.472 2.034.102Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 3.321.439 2.287.381Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -546.967 -253.279Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 582.860.738 516.239.914Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 582.860.738 267.289.853Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 0 248.950.061Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 24.492 8.466.264Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 24.492 8.466.264Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 61.213.633 35.357.265Alınan Depozito ve Teminatlar19 13.026.318 7.112.546Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 14.450.857 10.508.040Diğer Çeşitli Borçlar19 33.736.458 17.736.679Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 926.841.514 711.355.981Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 494.505.602 376.959.430Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.25 ve 17 2.520.336 1.705.258Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 429.815.576 332.691.293İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 34.916.454 25.767.843Ödenecek Vergi ve Fonlar19 33.643.532 24.385.166Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 1.272.922 1.382.677Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19 24.557.382 16.402.446Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -24.557.382 -16.402.446Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 29.871.960 9.969.588Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 29.871.960 9.969.588GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 112.848.202 81.034.175Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 112.848.202 81.034.175Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.751.351.465 1.390.225.132UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR3.809.513 3.374.182Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.640.766 3.794.323Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)-831.253 -420.141Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 67.648.270 48.110.083Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 20.562.198 16.064.821Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 47.086.072 32.045.262DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 7.947.861 6.026.032Kıdem Tazminatı Karşılığı23 7.947.861 6.026.032Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 10.444.472 4.475.629Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 10.444.472 4.475.629Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI89.850.116 61.985.926ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE163.069.856 163.069.856(Nominal) Sermaye2.13ve15 163.069.856 163.069.856Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İhraç Primleri15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ15 95.634.588 61.538.890Yasal Yedekler5.543.354 2.597.170Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi-8.558.741 -2.773.990Diğer Kar Yedekleri15 98.649.975 61.715.710GEÇMİŞ YILLAR KARLARI110.653.506 52.300.131GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI68.315.828 58.923.677Dönem Net Karı68.315.828 58.923.677Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI439.743.930 337.902.706TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE2.280.945.511 1.790.113.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR973.290.171 648.700.221Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)800.378.161 605.593.405Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 923.236.788 686.886.877Brüt Yazılan Primler (+)17 2.220.372.315 1.699.439.187Reasüröre Devredilen Primler (-)10ve17 -1.259.253.830 -978.754.749SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -37.881.697 -33.797.561Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -122.043.549 -81.175.274Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -295.968.159 -303.674.314Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 171.544.100 223.481.208Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17 2.380.510 -982.168Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -815.078 -118.198Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-20.921.034 -1.428.073Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)20.105.956 1.309.875Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri187.354.074 69.352.140Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-40.031.332 -37.741.042Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)-40.031.332 -37.741.042Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)25.589.268 11.495.718HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-875.331.650 -572.897.620Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -626.194.991 -398.816.123Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17ve29 -529.070.708 -310.054.581Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -996.403.560 -574.152.438Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10ve17 467.332.852 264.097.857Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -97.124.283 -88.761.542Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -417.787.519 -281.442.189Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 320.663.236 192.680.647İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -15.040.810 -9.037.556Faaliyet Giderleri (-)32 -234.095.849 -165.043.941Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderler (-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI97.958.521 75.802.601HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI97.958.521 75.802.601TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ97.958.521 75.802.601YATIRIM GELİRLERİ408.895.011 144.429.446Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 140.268.336 72.523.876Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi2.619.934 1.776.690Kambiyo Karları4.2 266.006.741 70.128.880İştiraklerden Gelirler0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-370.237.115 -135.697.134Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -11.929.180 -8.194.536Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -2.944.612 0Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 0 0Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-187.354.074 -69.352.140Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -156.515.056 -48.252.626Amortisman Giderleri (-)6ve8 -11.494.193 -9.897.832Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-43.743.207 -9.208.790Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -23.876.695 -9.724.760Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21ve35 2.412.506 694.892Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar1.730.643 1.292.437Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -24.009.661 -1.471.359Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI68.315.828 58.923.677Dönem Karı veya Zararı92.873.210 75.326.123Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -24.557.382 -16.402.446Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları68.315.828 58.923.677Azınlık Payları0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri1.914.546.486 1.317.580.038Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-1.807.851.153 -922.327.442Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit106.695.333 395.252.596Faiz Ödemeleri (-)-536.198 -673.420Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-40.705.094 -29.498.899Diğer Nakit Girişleri3.607.452 612.177Diğer Nakit Çıkışları (-)-133.873.498 -242.776.686Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-64.812.005 122.915.768YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı6 35.241 747.170Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve 8 -9.060.389 -10.161.027Mali Varlık İktisabı (-)11 -102.732.967 -64.425.756Mali Varlıkların Satışı11 0 19.999.959Alınan Faiz116.259.525 72.745.982Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit4.501.410 18.906.328FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -2.686.556 -2.815.798Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.686.556 -2.815.798KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ109.491.685 21.876.254Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış46.494.534 160.882.552Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 805.848.562 644.966.010Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 852.343.096 805.848.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 38.422.814 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 0 262.154.106Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 38.422.814 0 0 93.016 0 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 0 262.154.106Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -653.823 0 0 -653.823 0 -653.823Varlıklarda Değer Artışı15 0 0 15.969.347 0 0 0 0 0 0 1.509.399 17.478.746 0 17.478.746Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 58.923.677 0 58.923.677 0 58.923.677Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 2.504.154 0 0 -50.083.088 47.578.934 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.090.813 0 0 -1.090.813 0 -1.090.813Varlıklarda Değer Artışı15 0 0 32.240.327 0 0 0 0 0 0 2.375.882 34.616.209 0 34.616.209Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 68.315.828 0 68.315.828 0 68.315.828Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 2.946.184 0 0 -58.923.677 55.977.493 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 86.632.488 0 0 5.543.354 5.528.898 68.315.828 110.653.506 439.743.930 0 439.743.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003633BIST