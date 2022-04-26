***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 917.218.952 1.016.677.502Kasa14 32.845 30.944Alınan Çekler14 12 12Bankalar14 608.306.894 778.694.768Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 308.879.201 237.951.778Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 140.256.500 137.912.350Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 140.256.500 137.912.350Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0 0Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 985.095.818 796.243.083Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 985.889.307 796.537.296Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -1.660.837 -1.161.561Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 129.560.110 121.482.219Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -128.692.762 -120.614.871İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 17.070 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar12 17.070 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 6.274.564 3.309.686Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 3.555.930 3.309.686Diğer Çeşitli Alacaklar12 2.718.634 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 185.148.547 163.311.028Ertelenmiş Üretim Giderleri17 180.313.279 161.365.448Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 4.835.268 1.945.580DİĞER CARİ VARLIKLAR12ve19 416.998 999.916Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar12ve19 416.998 907.696Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 92.220Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.234.428.449 2.118.453.565CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 890.420 890.420Bağlı Menkul Kıymetler9 875.420 875.420İştirakler9 15.000 15.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 137.694.409 139.138.846Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 128.440.701 128.440.701Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 9.608.335 9.588.747Motorlu Taşıtlar6 4.270.049 4.270.049Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.745.672 2.745.672Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 12.231.791 11.111.926Birikmiş Amortismanlar (-)6 -19.602.139 -17.018.249Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 23.478.961 22.451.118Haklar8 41.760.638 39.719.550Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -18.281.677 -17.268.432Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 0 11.562Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler4.2 0 11.562DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR0 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI162.063.790 162.491.946TOPLAM VARLIKLAR2.396.492.239 2.280.945.511YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 3.022.144 2.774.472Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 3.582.529 3.321.439Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -560.385 -546.967Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 601.337.259 582.860.738Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 601.337.259 582.860.738Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 72.016 24.492Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 72.016 24.492Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 76.498.146 61.213.633Alınan Depozito ve Teminatlar19 14.361.118 13.026.318Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 19.519.682 14.450.857Diğer Çeşitli Borçlar19 42.617.346 33.736.458Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 996.387.435 926.841.514Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 557.829.494 494.505.602Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.25 ve 17 14.416.867 2.520.336Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 424.141.074 429.815.576İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 39.351.280 34.916.454Ödenecek Vergi ve Fonlar19 37.558.762 33.643.532Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 1.792.518 1.272.922Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19 34.432.694 24.557.382Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -34.432.694 -24.557.382Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 20.712.650 29.871.960Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 20.712.650 29.871.960GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 133.285.682 112.848.202Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 129.152.349 112.848.202Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler4.133.333 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.870.666.612 1.751.351.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR3.858.806 3.809.513Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.692.776 4.640.766Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)-833.970 -831.253Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 70.772.823 67.648.270Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 19.194.896 20.562.198Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 51.577.927 47.086.072DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 10.807.529 7.947.861Kıdem Tazminatı Karşılığı23 10.807.529 7.947.861Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 2.505.088 10.444.472Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 2.505.088 10.444.472Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI87.944.246 89.850.116ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE163.069.856 163.069.856(Nominal) Sermaye2.13ve15 163.069.856 163.069.856Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İhraç Primleri15 2.070.152 2.070.152Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0KAR YEDEKLERİ15 93.916.097 95.634.588Yasal Yedekler8.959.145 5.543.354Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler0 0Özel Fonlar, Yedekler0 0Finansal Varlıkların Değerlemesi-10.756.732 -8.558.741Diğer Kar Yedekleri15 95.713.684 98.649.975GEÇMİŞ YILLAR KARLARI176.519.687 110.653.506GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI2.305.589 68.315.828Dönem Net Karı2.305.589 68.315.828Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı0 0AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI437.881.381 439.743.930TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE2.396.492.239 2.280.945.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR266.661.369 196.697.798Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)222.522.207 169.670.322Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 296.375.328 178.531.887Brüt Yazılan Primler (+)17 921.594.964 486.619.433Reasüröre Devredilen Primler (-)10ve17 -606.872.622 -301.642.939SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -18.347.014 -6.444.607Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -61.956.590 -8.957.228Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -286.038.607 -70.470.352Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 215.967.637 64.086.776Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)17 8.114.380 -2.573.652Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -11.896.531 95.663Devam Eden Riskler Karşılığı (-)-1.840.046 319.602Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)-10.056.485 -223.939Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri43.386.194 33.432.975Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)-13.608.018 -12.279.988Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)-13.608.018 -12.279.988Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)14.360.986 5.874.489HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-256.047.086 -169.894.899Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -194.047.025 -123.168.663Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17ve29 -199.721.527 -92.428.516Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -342.518.264 -176.136.596Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10ve17 142.796.737 83.708.080Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 5.674.502 -30.740.147Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -488.188.588 -141.250.003Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 493.863.090 110.509.856İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17ve29 -4.491.855 -3.502.996Faaliyet Giderleri (-)32 -57.508.206 -43.223.240Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI10.614.283 26.802.899HAYAT TEKNİK GELİR0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Yatırım Giderleri (-)0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0Fon İşletim Gelirleri0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0Diğer Teknik Gelirler0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI10.614.283 26.802.899TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ10.614.283 26.802.899YATIRIM GELİRLERİ101.405.227 96.713.529Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 39.953.921 31.928.630Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 0 0Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 2.330.059 2.250.000Kambiyo Karları4.2 59.121.247 62.534.899İştiraklerden Gelirler0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler0 0Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler0 0Diğer Yatırımlar0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-97.309.225 -89.582.561Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -4.374.843 -2.622.200Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -3.917.952 -987.010Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 0 -43.386.194 -33.432.975Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)0 0Kambiyo Zararları (-)4.2 -42.033.101 -49.785.937Amortisman Giderleri (-)6ve8 -3.597.135 -2.754.439Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)-2.529.384 -4.633.662Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -6.934.269 -5.640.786Reeskont Hesabı (+/-)0 0Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)21ve35 6.897.349 448.779Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0Diğer Gelir ve Karlar10.498.563 734.863Diğer Gider ve Zararlar (-)47 -12.991.027 -176.518Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.305.589 22.027.409Dönem Karı veya Zararı12.180.901 29.300.205Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -9.875.312 -7.272.796Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları2.305.589 22.027.409Azınlık PaylarıSunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri717.881.593 375.955.025Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 969.424Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-812.902.999 -187.984.976Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 -117.394.937Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit-95.021.406 71.544.536Faiz Ödemeleri (-)-185.777 -143.416Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-9.378.039 -5.603.848Diğer Nakit Girişleri1.154.399 958.711Diğer Nakit Çıkışları (-)-63.211.217 -89.032.317Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-166.642.040 -22.276.334YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı6 0 27.000Maddi Varlıkların İktisabı (-)6 ve8 -2.060.676 -1.008.391Mali Varlık İktisabı (-)11 -51.679.533 0Mali Varlıkların Satışı11 45.000.000 0Alınan Faiz49.356.197 19.702.498Alınan Temettüler0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit40.615.988 18.721.107FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)20 -1.008.676 -603.273Ödenen Temettüler (-)0 0Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.008.676 -603.273KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ17.088.146 12.748.962Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-109.946.582 8.590.462Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 852.343.096 805.848.562Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 742.396.514 814.439.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -36.176 0 0 -36.176 0 -36.176Varlıklarda Değer Artışı15 0 0 615.557 0 0 0 0 0 0 555.856 1.171.413 0 1.171.413Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 22.027.409 0 22.027.409 0 22.027.409Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 2.946.184 0 0 -58.923.677 55.977.493 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 55.007.718 0 0 5.543.354 0 6.583.535 22.027.409 108.833.480 361.065.352 0 361.065.352Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 86.632.488 0 0 5.543.354 0 5.528.898 68.315.828 110.653.506 439.743.930 0 439.743.930Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye163.069.856 0 86.632.488 0 0 5.543.354 0 5.528.898 68.315.828 110.653.506 439.743.930 0 439.743.930Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 -1.970.144 0 0 -1.970.144 0 -1.970.144Varlıklarda Değer Artışı15 0 0 -3.164.135 0 0 0 0 0 0 966.141 -2.197.994 0 -2.197.994Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 2.305.589 0 2.305.589 0 2.305.589Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 3.415.788 0 0 -68.315.828 64.900.040 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi163.069.856 0 83.468.353 0 0 8.959.142 3.558.754 2.305.589 176.519.687 437.881.381 0 437.881.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024050BIST