***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 971.589.002 1.016.677.502Kasa14 39.252 30.944Alınan Çekler14 12 12Bankalar14 587.858.756 778.694.768Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)0 0Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 383.690.982 237.951.778Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 343.814.748 137.912.350Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 249.705.574 137.912.350Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar94.109.174 0Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 969.947.004 796.243.083Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 970.578.948 796.537.296Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)12 -1.499.292 -1.161.561Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 146.333.292 121.482.219Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -145.465.944 -120.614.871İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR12 147.789 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar12 147.789 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 8.512.727 3.309.686Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 3.717.794 3.309.686Diğer Çeşitli Alacaklar12 4.794.933 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 224.191.125 163.311.028Ertelenmiş Üretim Giderleri17 220.819.223 161.365.448Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler17 3.371.902 1.945.580DİĞER CARİ VARLIKLAR12ve19 368.170 999.916Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar12ve19 368.170 907.696Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları0 0Personele Verilen Avanslar0 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 92.220Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI2.518.570.565 2.118.453.565CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 1.289.603 890.420Bağlı Menkul Kıymetler9 1.274.603 875.420İştirakler9 15.000 15.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 208.704.872 139.138.846Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 200.285.701 128.440.701Makine ve Teçhizatlar0 0Demirbaş ve Tesisatlar6 9.643.294 9.588.747Motorlu Taşıtlar6 4.270.049 4.270.049Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 2.745.672 2.745.672Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 11.987.288 11.111.926Birikmiş Amortismanlar (-)6 -20.227.132 -17.018.249Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 25.508.215 22.451.118Haklar8 44.910.399 39.719.550Şerefiye0 0Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar0 0Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -19.402.184 -17.268.432Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar0 0GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI4.2 0 11.562Ertelenmiş Üretim Giderleri0 0Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler4.2 0 11.562DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR4.157.929 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları4.157.929 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI239.660.619 162.491.946TOPLAM VARLIKLAR2.758.231.184 2.280.945.511YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR2.1.6 ve 20 3.024.297 2.774.472Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.1.6 ve 20 3.547.498 3.321.439Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)2.1.6 ve 20 -523.201 -546.967Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 623.309.460 582.860.738Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 623.309.460 582.860.738Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar19 0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 71.145 24.492Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar19 71.145 24.492Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 76.670.963 61.213.633Alınan Depozito ve Teminatlar19 16.358.711 13.026.318Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar19 21.007.904 14.450.857Diğer Çeşitli Borçlar19 39.304.348 33.736.458Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 1.233.086.793 926.841.514Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 751.234.055 494.505.602Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.25 ve 17 26.287.264 2.520.336Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net17 455.565.474 429.815.576İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 42.736.850 34.916.454Ödenecek Vergi ve Fonlar19 32.486.915 33.643.532Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri19 1.741.302 1.272.922Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları19 43.910.567 24.557.382Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -35.401.934 -24.557.382Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 17.414.318 29.871.960Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı23 17.414.318 29.871.960GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI19 144.795.788 112.848.202Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 140.662.455 112.848.202Gider Tahahkkukları0 0Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler4.133.333 0DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.141.109.614 1.751.351.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR20 3.535.844 3.809.513Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 4.282.530 4.640.766Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)20 -746.686 -831.253Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)0 0ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 77.380.186 67.648.270Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 20.243.672 20.562.198Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 57.136.514 47.086.072DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 10.732.419 7.947.861Kıdem Tazminatı Karşılığı23 10.732.419 7.947.861Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları