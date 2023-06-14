***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2023 11:55
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORAY ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi.İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sigortacı Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı yoktur
EYÜP KEMAL DALDAL İcra Kurulu Üyesi. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör Yoktur
EMRE YAĞCI İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, CFO Sigortacı Kontrol ve Planlama Müdürü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158573
BIST
14:335.439
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 10,01
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3323,5938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0375
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3325,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0256
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:331.474,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.474,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:33
|BJKAS
|17,05
|176.994.726
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|SONME
|36,12
|9.635.752
|% 9,99
|
|INGRM
|556,20
|77.127.264
|% 9,99
|
|BRSAN
|262,10
|759.923.834
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.081.036
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|180,10
|59.417.335
|% -7,69
|
|KTLEV
|15,22
|1.308.447.773
|% -6,28
|
|MERCN
|28,88
|18.883.395
|% -5,62
|
|THYAO
|180,80
|7.364.316.454
|% 1,69
|
|AKBNK
|18,57
|3.177.350.244
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,27
|3.066.103.510
|% 4,43
|
|SASA
|54,70
|3.007.026.542
|% -2,93
|
|ISCTR
|13,45
|2.377.532.202
|% 3,62
|
|YKBNK
|12,27
|3.066.103.510
|% 4,43
|
|ISCTR
|13,45
|2.377.532.202
|% 3,62
|
|AKBNK
|18,57
|3.177.350.244
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,37
|906.207.446
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,55
|247.383.579
|% 2,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5904
|23,5973
|% -0,14
|
|Euro
|25,4885
|25,4978
|% 0,08
|
|Sterlin
|29,7065
|29,8555
|% -0,03
|
|Frank
|26,0009
|26,1575
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2628
|6,2942
|% -0,33
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.784
|4.872
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.436
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,04
|0,04
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|1,02
|