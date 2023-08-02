***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2023 10:52
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORAY ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi.İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sigortacı Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı yoktur
EYÜP KEMAL DALDAL İcra Kurulu Üyesi. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör Yoktur
EMRE YAĞCI İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, CFO Sigortacı Kontrol ve Planlama Müdürü Yoktur
BURAK SOL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179575
BIST
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12:587.231
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 62,86
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.241
12:5826,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0550
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,9005
12:5829,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0062
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
12:581.690,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.690,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ULKER
|42,90
|699.975.086
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|86.806.014
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|3.920.126
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|10.204.687
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|21.997.804
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|7.595.008
|% -9,98
|
|KTLEV
|36,88
|104.275.391
|% -9,16
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|EREGL
|42,06
|3.946.817.433
|% 3,19
|
|THYAO
|234,10
|3.268.739.767
|% 1,34
|
|SASA
|63,75
|3.167.445.059
|% -1,01
|
|ASTOR
|113,90
|2.390.493.884
|% 0,71
|
|YKBNK
|14,33
|1.989.368.123
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,29
|212.430.074
|% 0,78
|
|YKBNK
|14,33
|1.989.368.123
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|1.094.660.428
|% 0,82
|
|GSDHO
|5,67
|699.730.853
|% -1,05
|
|EREGL
|42,06
|3.946.817.433
|% 3,19
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9399
|26,9907
|% 0,20
|
|Euro
|29,5994
|29,6144
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,3461
|34,5183
|% 0,09
|
|Frank
|30,6141
|30,7985
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% 0,07
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,06
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,99
|
|Cumhuriyet
|11.288
|11.459
|-12,00
|
|Tam
|11.040
|11.118
|-13,00
|
|Yarım
|5.524
|5.585
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.792
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|0,04
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,43
|