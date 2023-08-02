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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2023 10:52
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORAY ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi.İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sigortacı Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı yoktur
EYÜP KEMAL DALDAL İcra Kurulu Üyesi. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör Yoktur
EMRE YAĞCI İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, CFO Sigortacı Kontrol ve Planlama Müdürü Yoktur
BURAK SOL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179575


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULKER 42,90 699.975.086 % 10,00  
KTSKR 68,20 86.806.014 % 10,00  
TETMT 587,40 3.920.126 % 10,00  
MMCAS 7,59 276.405 % 10,00  
SEYKM 8,37 10.204.687 % 9,99  
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12:58 Alış Satış %  
Dolar 26,9399 26,9907 % 0,20  
Euro 29,5994 29,6144 % 0,02  
Sterlin 34,3461 34,5183 % 0,09  
Frank 30,6141 30,7985 % -0,15  
Riyal 7,1641 7,2000 % 0,07  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 5,06  
Altın Gr. 1.690 1.690 5,99  
Cumhuriyet 11.288 11.459 -12,00  
Tam 11.040 11.118 -13,00  
Yarım 5.524 5.585 -6,00  
Çeyrek 2.762 2.792 -4,00  
Gümüş.Ons 24,32 24,34 0,03  
Gümüş Gr. 21,08 21,10 0,04  
B. Petrol 85,34 85,34 0,43  
Seans Raporu 12:58
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