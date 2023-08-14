***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKORAY ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi.İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sigortacı Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı yokturEYÜP KEMAL DALDAL İcra Kurulu Üyesi. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör YokturEMRE YAĞCI İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, CFO Sigortacı Kontrol ve Planlama Müdürü YokturBURAK SOL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi UzmanıKEREM ERDOAN Pazarlama ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184961BIST