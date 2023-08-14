***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.08.2023 09:56
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORAY ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi.İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sigortacı Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı yoktur
EYÜP KEMAL DALDAL İcra Kurulu Üyesi. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör Yoktur
EMRE YAĞCI İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, CFO Sigortacı Kontrol ve Planlama Müdürü Yoktur
BURAK SOL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı
KEREM ERDOAN Pazarlama ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184961
BIST
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11:517.848
En Düşük
|Değişim
|: 1,73%
|| 133,18
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:5127,0489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0835
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:5129,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0172
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:511.665,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.665,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MERIT
|56,65
|29.562.883
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|19.193.937
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.402.170
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.939.566
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,50
|60.202.288
|% -5,29
|
|BRKVY
|42,02
|18.464.754
|% -4,50
|
|AVHOL
|112,90
|47.069.049
|% -3,67
|
|CUSAN
|19,76
|47.460.025
|% -3,42
|
|EREGL
|43,08
|5.486.802.605
|% 4,97
|
|ASTOR
|137,90
|4.427.839.547
|% 6,65
|
|THYAO
|265,10
|3.812.866.212
|% -0,23
|
|KRDMD
|25,48
|2.696.090.677
|% 8,33
|
|TUPRS
|115,30
|2.499.847.043
|% 3,87
|
|ZOREN
|4,39
|1.062.055.757
|% 6,55
|
|PETKM
|19,44
|2.484.125.450
|% 2,75
|
|EREGL
|43,08
|5.486.802.605
|% 4,97
|
|YKBNK
|16,26
|2.082.256.707
|% 3,17
|
|SKBNK
|3,84
|491.968.669
|% 1,32
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0465
|27,0520
|% 0,32
|
|Euro
|29,6190
|29,6276
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,2520
|34,4237
|% 0,37
|
|Frank
|30,7532
|30,9385
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,37
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|6,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.140
|11.216
|28,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,09
|
|B. Petrol
|86,61
|86,61
|-0,20
|
Seans Raporu
11:49
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12:04MMCAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 465 adet işlem
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12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 27 artarak (% 1.69 ) 6, 982
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12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, ONCSM, TETMT, RUBNS, EUKYO, PSDTC, FORTE, ARZUM, HKTM, FONET
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12:03
MERCN, TETMT, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:03
VKFYO, GSRAY, DYOBY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında