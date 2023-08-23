***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2023 18:20
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORAY ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi.İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sigortacı Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı yoktur
EYÜP KEMAL DALDAL İcra Kurulu Üyesi. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör Yoktur
EMRE YAĞCI İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, CFO Sigortacı Kontrol ve Planlama Müdürü Yoktur
BURAK SOL Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı
KEREM ERDOAN Pazarlama ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
SEVİL ŞENER Strateji Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör
ERSİN TÜVAR Hasar Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör
ENGİN DENİZ ŞENER Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Sigortacı Direktör
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188789
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