***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.02.2021 18:14
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2021
Karar Sayısı
6358
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01/01/2020 - 31/12/2020 dönemini kapsayan Finansal Raporlamaya ilişkin hazırlanan Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı ilişikte pdf dosya olarak sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912965
BIST
17:591.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:597,2186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:598,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1102
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:59412,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,18
|Açılış
|: 412,88
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LINK
|51,70
|119.042.044
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.916.698
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.621.491
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|4.898.673
|% 9,99
|
|KARSN
|4,23
|1.236.517.489
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|919.990
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.135.525
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.017.462
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.023.258
|% -9,79
|
|THYAO
|13,38
|2.739.724.876
|% 4,29
|
|PETKM
|5,25
|2.174.329.284
|% 1,74
|
|SASA
|41,30
|1.775.127.677
|% 3,41
|
|KOZAL
|128,00
|1.770.881.912
|% -4,12
|
|PGSUS
|88,20
|1.652.253.339
|% 6,52
|
|EKGYO
|2,29
|1.349.568.436
|% 0,88
|
|PETKM
|5,25
|2.174.329.284
|% 1,74
|
|TSKB
|1,72
|553.665.913
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.236.517.489
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|233.971.929
|% -1,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2135
|7,2186
|% 0,68
|
|Euro
|8,8295
|8,8364
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,1701
|10,2211
|% 0,63
|
|Frank
|7,9341
|7,9819
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9142
|1,9238
|% 0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-20,23
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,23
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
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17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem