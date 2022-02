***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi22/02/2022Karar Sayısı1608/6379Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSORUMLULUK BEYANI 01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 22.02.2022 TOPLANTI NO : 1608 KARAR NO : 6379 Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Sigortacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan,• Dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Öz Sermaye DeğişimTablosunun • Faaliyet Raporunun • Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF) a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, RAY SİGORTA A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜKKemal BOZYİĞİT Kemal UZUNAKSU Koray ERDOĞAN Derya ÖZTÜRK Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Üyesi ve Komite Başkanı Komite Üyesi ve Genel Müdür Mali İşler Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003636BIST