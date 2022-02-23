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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

23.02.2022 00:00
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2022
Karar Sayısı
1608/6379
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SORUMLULUK BEYANI 01.01.2021 - 31.12.2021 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 22.02.2022 TOPLANTI NO : 1608 KARAR NO       : 6379 Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Sigortacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan,
• Dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Öz Sermaye DeğişimTablosunun • Faaliyet Raporunun • Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF) a) Tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, RAY SİGORTA A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜK
Kemal BOZYİĞİT                            Kemal UZUNAKSU                                Koray ERDOĞAN                               Derya ÖZTÜRK Denetimden Sorumlu                        Denetimden Sorumlu                            Yönetim Kurulu Üyesi                            İcra Kurulu Üyesi ve Komite Başkanı                                Komite Üyesi                                        ve Genel Müdür                                Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003636


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