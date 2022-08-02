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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.08.2022 20:47
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/08/2022
Karar Sayısı
1615/6393
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01.01.2022 - 30.06.2022 DÖNEMİNİ KAPSAYAN  FİNANSAL  RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi   :   02 / 08 / 2022 Toplantı No    :  1615 Karar No        :  6393 Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ait,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-14.1 sayılı  " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca,  Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Öz sermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun a)   Tarafımızca incelendiğini, b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)   Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, RAY SİGORTA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK Kemal BOZYİĞİT                                Kemal UZUNAKSU                    Koray ERDOĞAN                  Derya ÖZTÜRK Denetimden Sorumlu                      Denetimden Sorumlu                 Yönetim Kurulu Üyesi             İcra Kurulu Üyesi, Komite Başkanı                                       Komite Üyesi                            ve Genel Müdür                     Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051284


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