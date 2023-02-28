***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Şubat 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.1) Denetimden Sorumlu Komite :- Kemal Bozyiğit Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,- Kemal Uzunaksu Üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi2) Riskin Erken Saptanması Komitesi- Kemal Bozyiğit Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,- Martin SIMHANDL Üye Yönetim Kurulu Üyesi- Gerald KLEMENSICH Üye Yönetim Kurulu Üyesi3) Kurumsal Yönetim Komitesi- Kemal Bozyiğit Başkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,- Peter THIRRING Üye Yönetim Kurulu Üyesi- Gerald Klemensich Üye Yönetim Kurulu Üyesi- Haldun Yeni Üye Yatırımcı İlişkileri Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117951BIST