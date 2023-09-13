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***REEDR* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

13.09.2023 17:35
***REEDR* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Rapor


***REEDR******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporunu ekli dokümantasyonda kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194550


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EBEBK 74,80 51.046.662 % 10,00  
BRKVY 50,05 81.954.385 % 10,00  
AYCES 481,80 255.179.943 % 10,00  
BURCE 122,10 136.162.778 % 10,00  
QNBFB 183,70 11.478.495 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9408 26,9456 % 0,38  
Euro 28,9591 28,9651 % 0,16  
Sterlin 33,5617 33,7300 % 0,29  
Frank 30,0724 30,2536 % 0,17  
Riyal 7,1625 7,1984 % 0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 -0,69  
Altın Gr. 1.657 1.657 4,60  
Cumhuriyet 11.281 11.452 19,00  
Tam 11.030 11.119 -38,00  
Yarım 5.532 5.582 -20,00  
Çeyrek 2.758 2.791 -10,00  
Gümüş.Ons 22,92 22,95 -0,13  
Gümüş Gr. 19,87 19,90 -0,04  
B. Petrol 92,42 92,42 0,36  
Seans Raporu 18:05
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