***REEDR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
20.09.2023 14:36
***REEDR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [REEDR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Reeder Teknoloji payları, 21/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Bilişim endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 950.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
REEDER TEKNOLOJI XUTUM 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XTUMY 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XYLDZ 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XHARZ 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XUTEK 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XTKJS 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XBLSM 21/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196412
BIST