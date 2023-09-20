***REEDR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***REEDR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [REEDR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarReeder Teknoloji payları, 21/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Bilişim endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 950.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiREEDER TEKNOLOJI XUTUM 21/09/2023REEDER TEKNOLOJI XTUMY 21/09/2023REEDER TEKNOLOJI XYLDZ 21/09/2023REEDER TEKNOLOJI XHARZ 21/09/2023REEDER TEKNOLOJI XUTEK 21/09/2023REEDER TEKNOLOJI XTKJS 21/09/2023REEDER TEKNOLOJI XBLSM 21/09/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196412BIST