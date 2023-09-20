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***REEDR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

20.09.2023 14:36
***REEDR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***REEDR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Reeder Teknoloji payları, 21/09/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Bilişim endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 950.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
REEDER TEKNOLOJI XUTUM 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XTUMY 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XYLDZ 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XHARZ 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XUTEK 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XTKJS 21/09/2023
REEDER TEKNOLOJI XBLSM 21/09/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196412


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SANFM 25,74 28.511.150 % 10,00  
MIATK 605,20 493.594.560 % 10,00  
KENT 500,50 2.756.800 % 10,00  
ISBTR 265.358,80 2.388.229 % 10,00  
UFUK 77,60 11.761.790 % 9,99  
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Sterlin 33,3654 33,5327 % -0,04  
Frank 30,0342 30,2151 % 0,21  
Riyal 7,1868 7,2228 % 0,08  
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Altın Ons 1.933 1.933 1,77  
Altın Gr. 1.680 1.680 2,19  
Cumhuriyet 11.300 11.471 -30,00  
Tam 11.067 11.145 -21,00  
Yarım 5.551 5.595 -11,00  
Çeyrek 2.767 2.798 -5,00  
Gümüş.Ons 23,31 23,33 0,12  
Gümüş Gr. 20,26 20,29 0,12  
B. Petrol 93,58 93,58 -0,76  
Seans Raporu 15:58
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