***REEDR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2024 11:46
***REEDR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
REEDR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250016
BIST
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14:149.269
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,16
|Açılış
|: 9.242
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
14:1430,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1014
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8281
En Düşük
30,2546
14:1433,2166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0014
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
14:141.989,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.989,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.989,49
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler14:11
|AKSUE
|14,13
|28.295.973
|% 106,58
|
|TKNSA
|44,00
|693.148.279
|% 10,00
|
|LUKSK
|98,75
|58.577.121
|% 9,97
|
|ALKA
|34,46
|90.398.539
|% 9,96
|
|DOBUR
|89,40
|67.387.188
|% 9,96
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,33
|158.700.669
|% -7,13
|
|YONGA
|62,60
|2.722.293
|% -6,36
|
|ISYAT
|13,07
|109.746.379
|% -5,97
|
|EREGL
|49,16
|8.834.672.920
|% 4,42
|
|SASA
|45,18
|5.850.296.362
|% 2,31
|
|THYAO
|283,25
|4.504.699.190
|% -0,26
|
|ASELS
|58,55
|3.631.701.716
|% 4,83
|
|KRDMD
|29,72
|3.509.700.577
|% 0,27
|
|EKGYO
|10,70
|2.035.810.928
|% 2,59
|
|EREGL
|49,16
|8.834.672.920
|% 4,42
|
|ZOREN
|5,35
|908.946.219
|% 1,13
|
|SASA
|45,18
|5.850.296.362
|% 2,31
|
|ISCTR
|27,90
|3.422.925.104
|% 0,72
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8219
|30,8265
|% 0,33
|
|Euro
|33,2064
|33,2397
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,6893
|38,8833
|% 0,27
|
|Frank
|34,8365
|35,0464
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1928
|8,2338
|% 0,25
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|891,39
|893,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,72
|946,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.006,96
|2.007,16
|% 0,66
|