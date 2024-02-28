***REEDR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 15:09
***REEDR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
REEDR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252649
BIST
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15:549.155
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -24,12
|Açılış
|: 9.179
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:5431,1907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0470
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:5433,7476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0609
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:542.035,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,51
|Açılış
|: 2.035,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:08
|YAYLA
|17,27
|66.657.974
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|90.379.131
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|342.358.823
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.351.419
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|410.677.657
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|32.928.811
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|2.741.375
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|UMPAS
|11,61
|1.495.830
|% -8,58
|
|EREGL
|48,22
|14.374.670.094
|% 2,68
|
|THYAO
|280,25
|6.863.743.798
|% 0,00
|
|PGSUS
|857,00
|3.072.706.278
|% 3,44
|
|KCAER
|63,95
|3.013.737.652
|% -1,69
|
|TUPRS
|162,50
|3.013.367.948
|% 1,44
|
|EREGL
|48,22
|14.374.670.094
|% 2,68
|
|ZOREN
|5,52
|1.093.723.325
|% 2,60
|
|EKGYO
|11,39
|1.769.360.190
|% 0,80
|
|ISCTR
|11,07
|1.726.921.771
|% -0,90
|
|ADESE
|2,93
|283.778.365
|% 3,90
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1850
|31,1887
|% 0,14
|
|Euro
|33,7620
|33,7695
|% -0,12
|
|Sterlin
|39,3428
|39,5401
|% -0,08
|
|Frank
|35,3029
|35,5156
|% 0,09
|
|Riyal
|8,2903
|8,3319
|% 0,14
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,40
|% 0,66
|
|Platin
|880,60
|885,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|919,83
|925,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,64
|2.028,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:08
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-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 03 kaybederek (% -0.01 ) 9, 723
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15:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, PGSUS
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15:23XU100
Endeks 9, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 84, 298.00 milyon TL de
-
15:23MOBTL
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 691, 017 adet işlem
-
15:22QNBFL
Yüzde 9.96 oranında artışla 899.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 459 adet işlem