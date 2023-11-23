***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıFinansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulu'muz 23.11.2023 tarihinde toplanarakTürk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasınakatılanların oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219719BIST