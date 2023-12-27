***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıFinansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.12.2023Tescil Tarihi27.12.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su27.12.2023 - 10988AçıklamalarŞirketimizin 22.12.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Finansal Eksen Bağımsız Denetim A. Ş. 2023 faaliyet döneminin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229900BIST