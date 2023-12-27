***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.12.2023 19:58
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.12.2023
Tescil Tarihi
27.12.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.12.2023 - 10988
Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Finansal Eksen Bağımsız Denetim A. Ş. 2023 faaliyet döneminin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229900
BIST