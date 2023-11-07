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***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

07.11.2023 17:16
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2023
Açıklamalar

Şirketimiz, paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 780.000.000 TL'den 950.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1-c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından başvurumuz incelenmiş ve kurulun E-29833736-105.01.01.01-44124 sayılı 26.10.2023 tarihli yazısı ile şirket esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesi onaylanmış olup 03.11.2023 tarihi itibari ile Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 30/06/2022 30/06/2022 10610
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 03/05/2023 03/05/2023 10823
4 12/05/2023 12/05/2023 10830
6 03/11/2023 03/11/2023 10950



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215109


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