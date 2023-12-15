***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
15.12.2023 12:43
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Reeder İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A. Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İnsan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı uyumu, performans değerlendirmeleri, işe alım süreçleri, prim sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması konularında danışmanlık hizmeti vermek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
250.000,00
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
162.500,00
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
162.500,00
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%65
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%65
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%95,68
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,007%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,043%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Grup şirketlerinin insan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı uyumu, performans değerlendirmeleri, işe alım süreçleri, prim sistemleri konularında verimlilik artışı
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Bedeli
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirkete kuruluşta ortak olunması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
08.11.2023 tarihinde grup şirketlerimizin insan kaynakları yönetimi açısından sosyal güvenlik mevzuatı uyumu, performans değerlendirmeleri, işe alım süreçleri, prim sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması gibi konularda profesyonelleşerek tüm grup şirketlerimize hizmet etmek amacıyla kurulmasına karar verilen Reeder İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı şirketin kuruluşundan vazgeçilmiştir. Söz konusu yapılanmaların yönetimsel nedenlerle grup şirketlerinin iç bünyelerinde tamamlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226096
BIST