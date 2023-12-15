***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/11/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıReeder İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A. Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİnsan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı uyumu, performans değerlendirmeleri, işe alım süreçleri, prim sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması konularında danışmanlık hizmeti vermek.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi250.000,00Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı162.500,00Beher Payın Alış FiyatıToplam Tutar162.500,00Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%65Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%65Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%95,68Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,007%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,043%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGrup şirketlerinin insan kaynakları, sosyal güvenlik mevzuatı uyumu, performans değerlendirmeleri, işe alım süreçleri, prim sistemleri konularında verimlilik artışıPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet BedeliDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirkete kuruluşta ortak olunmasıDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar08.11.2023 tarihinde grup şirketlerimizin insan kaynakları yönetimi açısından sosyal güvenlik mevzuatı uyumu, performans değerlendirmeleri, işe alım süreçleri, prim sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması gibi konularda profesyonelleşerek tüm grup şirketlerimize hizmet etmek amacıyla kurulmasına karar verilen Reeder İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı şirketin kuruluşundan vazgeçilmiştir. Söz konusu yapılanmaların yönetimsel nedenlerle grup şirketlerinin iç bünyelerinde tamamlanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226096BIST