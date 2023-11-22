***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
22.11.2023 17:31
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128 1 No'lu Pay Tebliği'nin 29. maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219389
BIST
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17:517.994
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,35
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
17:5128,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8395
En Düşük
28,7116
17:5131,3236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1219
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,3083
17:511.855,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.855,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BAGFS
|35,42
|250.633.426
|% 10,00
|
|TARKM
|732,00
|694.157.516
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.715.951
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.642.290
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|617.329.512
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,60
|286.778.431
|% -8,76
|
|THYAO
|261,50
|8.616.769.888
|% -2,61
|
|TUPRS
|156,10
|5.899.707.047
|% 1,04
|
|ASELS
|46,46
|3.802.164.127
|% 0,00
|
|MIATK
|44,30
|2.519.096.744
|% -6,54
|
|AKBNK
|30,80
|2.517.315.062
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,61
|1.576.092.877
|% -0,13
|
|SKBNK
|7,30
|1.282.710.125
|% -3,05
|
|YKBNK
|17,17
|2.218.454.445
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,05
|606.193.752
|% -0,98
|
|ODAS
|11,92
|1.220.129.439
|% 0,51
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8332
|28,8383
|% 0,21
|
|Euro
|31,3152
|31,3236
|% -0,39
|
|Sterlin
|35,8913
|36,0713
|% -0,21
|
|Frank
|32,4353
|32,6307
|% -0,00
|
|Riyal
|7,6672
|7,7057
|% 0,22
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,73
|23,76
|% 0,66
|
|Platin
|924,19
|926,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,73
|1.051,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,80
|2.002,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:51
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