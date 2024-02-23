***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.02.2024 18:33
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz, kredi derecelendirmesi kapsamında JCR-ER tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlemeye göre şirketimiz Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr)/(Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr)/(Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB/(Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB/(Negatif Görünüm)
Derecelendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgiler açıklamanın ekindeki PDF dosyasında yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251677
BIST