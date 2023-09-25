***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2023 17:37
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Paydaşlarımız, Şirketimizin 18.09.2023 tarih ve 2023/26 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince Şirketimiz ile Samsunspor Kulübü arasında yapılan sponsorluk anlaşması Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bugün tescil edilmiştir. Bu sözleşme gereğince, 2023-2024 basketbol sezonu boyunca ve 2024-2025 basketbol sezonunun resmi başlangıç tarihine kadar Samsunspor Kulübü Basketbol Takımı'nın ana sponsoru Reeder Teknoloji AŞ olmuştur. 2023-2024 Basketbol Ligi boyunca yapılacak müsabakalar sırasında takım "REEDER SAMSUNSPOR BASKETBOL TAKIMI" olarak anılacaktır. Yaptığımız bu sponsorluk anlaşması sayesinde Samsun şehrinde ve Türkiye'de basketbola katkı vermenin yanı sıra, markamızın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflemekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197144
BIST
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18:058.305
En Düşük
|Değişim
|: 3,30%
|| 265,65
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
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8.097
En Yüksek
8.311
18:0527,2153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0735
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
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27,7703
En Düşük
27,1176
18:0528,8494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0829
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
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29,3524
En Düşük
28,7826
18:051.676,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.676,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.712,02
En Düşük
1.675,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|325,70
|868.727.286
|% 10,00
|
|IZENR
|53,90
|437.621.127
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|141.661.917
|% 10,00
|
|EMNIS
|77,00
|3.427.337
|% 10,00
|
|QNBFB
|276,10
|34.054.022
|% 10,00
|
|KENT
|485,20
|10.214.226
|% -9,98
|
|SUMAS
|221,50
|4.049.443
|% -5,34
|
|YBTAS
|85.086,50
|3.621.415
|% -4,67
|
|EUKYO
|10,35
|10.986.185
|% -4,61
|
|ELITE
|53,00
|130.320.686
|% -4,50
|
|THYAO
|232,50
|10.738.526.394
|% 2,83
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|TUPRS
|166,00
|9.789.735.834
|% 7,72
|
|KONTR
|336,60
|6.061.092.521
|% 5,32
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|ZOREN
|5,07
|1.899.708.906
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,18
|2.936.364.869
|% 3,41
|
|SKBNK
|5,91
|1.423.915.911
|% 5,91
|
|ISCTR
|25,16
|5.848.152.539
|% 1,04
|
|EREGL
|46,32
|10.197.271.450
|% 7,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2073
|27,2138
|% 0,27
|
|Euro
|28,8356
|28,8535
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,1478
|33,3140
|% 0,08
|
|Frank
|29,7342
|29,9133
|% -0,26
|
|Riyal
|7,2319
|7,2682
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,61
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.084
|11.187
|-3,00
|
|Yarım
|5.559
|5.617
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,20
|20,22
|-0,36
|
|B. Petrol
|91,95
|91,95
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 280, 65 artarak (% 3.32 ) 8, 725
-
17:58XU100
Endeks 8, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 31 üstünde . İşlem hacmi 146, 728.00 milyon TL de
-
17:58TLMAN
Yüzde 7.22 oranında artışla 93.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 098 adet işlem
-
17:56HATSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 959 adet işlem
-
17:54GWIND
Yüzde 7.78 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 112, 613 adet işlem