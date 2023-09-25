***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Paydaşlarımız, Şirketimizin 18.09.2023 tarih ve 2023/26 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince Şirketimiz ile Samsunspor Kulübü arasında yapılan sponsorluk anlaşması Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bugün tescil edilmiştir. Bu sözleşme gereğince, 2023-2024 basketbol sezonu boyunca ve 2024-2025 basketbol sezonunun resmi başlangıç tarihine kadar Samsunspor Kulübü Basketbol Takımı'nın ana sponsoru Reeder Teknoloji AŞ olmuştur. 2023-2024 Basketbol Ligi boyunca yapılacak müsabakalar sırasında takım "REEDER SAMSUNSPOR BASKETBOL TAKIMI" olarak anılacaktır. Yaptığımız bu sponsorluk anlaşması sayesinde Samsun şehrinde ve Türkiye'de basketbola katkı vermenin yanı sıra, markamızın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflemekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197144BIST