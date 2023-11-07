***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin Türkiye İş Bankası'na yapmış olduğu yatırım kredisi başvurusu onaylanmış olup limit tahsisatı yapılmıştır. Anapara tutarı 82.000.000,00 TL olan yatırım kredisi kredi garanti fonu kapsamında olup 1 yıl anapara ödemesiz 4 yıl vadeli olarak kullanılacaktır. Kullanılacak bu kredi ile üretim süreçlerinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla batarya ısı test kabini, cihaz titreşim ve esneklik test cihazı, cihaz düşme ve kırılma test cihazı ve cihaz kum ve toz test kabini makineleri yatırımı yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215121BIST