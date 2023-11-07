***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2023 17:41
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin Türkiye İş Bankası'na yapmış olduğu yatırım kredisi başvurusu onaylanmış olup limit tahsisatı yapılmıştır. Anapara tutarı 82.000.000,00 TL olan yatırım kredisi kredi garanti fonu kapsamında olup 1 yıl anapara ödemesiz 4 yıl vadeli olarak kullanılacaktır. Kullanılacak bu kredi ile üretim süreçlerinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla batarya ısı test kabini, cihaz titreşim ve esneklik test cihazı, cihaz düşme ve kırılma test cihazı ve cihaz kum ve toz test kabini makineleri yatırımı yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215121
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
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|Önceki Kapanış
|: 7.868
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7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0603
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
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28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0121
|Açılış
|: 30,5000
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|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.799,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -8,73
|Açılış
|: 1.799,64
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|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
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1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4972
|28,5037
|% 0,23
|
|Euro
|30,4902
|30,4997
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,9450
|35,1202
|% -0,15
|
|Frank
|31,5288
|31,7188
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5754
|7,6134
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|898,98
|900,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,63
|1.066,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,69
|82,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,98
|1.964,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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