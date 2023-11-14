***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu üyeleri 14.11.2023 tarihli yönetim kurulu kararları ile:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz, Mehmet Civelek tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek, Şirketimizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin 6 üyeden oluşan yönetim kurulunda, asgari olarak 2 üyenin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması gerektiğinden istifası kabul edilen bağımsız üye Mehmet Civelek'in yerine atanacak olan yönetim kurulu üyesinin, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına gerek olmadığına,İstifası kabul edilen Mehmet Civelek'in 30.06.2025 tarihine kadar olan görev süresini tamamlamak üzere, Sayın Fatma Begüm Coplugil'in, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,İstifa nedeniyle boşalan, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Sayın Önder Yol'un atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite'nin başkanlığına Mehmet Özkan'ın getirilmesine,karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217936BIST