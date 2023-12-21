***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2023 10:37
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz akıllı cep telefonlar üzerinde yapmış olduğu ürün geliştirme çalışmaları sonucunda S19 Max Pro S Zoom modelinin ürün planlamasını tamamlamıştır. Ön test aşamalarından başarılı bir şekilde geçen ürünün seri üretimine başlanacak olup 2024 yılı Ocak ayı içerisinde tüketici ile buluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca üretim ve tedarik planlaması tamamlanmış olan Apollo Max Bluetooth Kulaklık, Reefit Masaj Tabancası, Reefit Masaj Eldiveni, Reeder Akıllı Bahçe ürünlerimizin de 2024 yılı Ocak ayında ReeDükkan satış mağazalarımızda satışına başlanacaktır.
Uluslarası ve yerel pazarlardaki ürün trendleri ile tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucunda mevcut S23 Pro Max akıllı cep telefonu modelimizin 512 GB hafıza kapasiteli versiyonu ReeDükkan satış mağazalarımızda satışa sunulmuştur.
Ayrıca Şirket'imiz, tüketici taleplerine cevap verebilmek için uluslararası ve yerel pazardaki ürün trendlerini yakından takip etmeye ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.
Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227635
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|QNBFB
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|30,42
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|KBORU
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|21,20
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|TUPRS
|151,40
|1.295.543.811
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|YKBNK
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|Alış
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|Dolar
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|% 0,08
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|Euro
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|% 0,52
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