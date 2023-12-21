Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.12.2023 10:37
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz akıllı cep telefonlar üzerinde yapmış olduğu ürün geliştirme çalışmaları sonucunda S19 Max Pro S Zoom modelinin ürün planlamasını tamamlamıştır. Ön test aşamalarından başarılı bir şekilde geçen ürünün seri üretimine başlanacak olup 2024 yılı Ocak ayı içerisinde tüketici ile buluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca üretim ve tedarik planlaması tamamlanmış olan Apollo Max Bluetooth Kulaklık, Reefit Masaj Tabancası, Reefit Masaj Eldiveni, Reeder Akıllı Bahçe ürünlerimizin de 2024 yılı Ocak ayında ReeDükkan satış mağazalarımızda satışına başlanacaktır.
Uluslarası ve yerel pazarlardaki ürün trendleri ile tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucunda mevcut S23 Pro Max akıllı cep telefonu modelimizin 512 GB hafıza kapasiteli versiyonu ReeDükkan satış mağazalarımızda satışa sunulmuştur.  
Ayrıca Şirket'imiz, tüketici taleplerine cevap verebilmek için uluslararası ve yerel pazardaki ürün trendlerini yakından takip etmeye ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.
Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227635


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:507.682
Değişim :  0,25% |  18,94
Açılış :  7.657  
Önceki Kapanış :  7.663  
En Düşük
7.628 En Yüksek
7.703
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 54,45 11.169.383 % 10,00  
KLNMA 35,74 1.936.536 % 9,97  
QNBFB 312,00 6.915.792 % 9,96  
BAYRK 12,06 13.692.164 % 9,94  
SMART 36,38 57.408.808 % 9,18  
daha fazla
12:50 Alış Satış %  
Dolar 29,1468 29,1554 % 0,08  
Euro 31,9937 32,0307 % 0,52  
Sterlin 36,7109 36,8950 % 0,09  
Frank 33,6923 33,8953 % 0,29  
Riyal 7,7467 7,7856 % 0,05  
daha fazla
12:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,21 24,25 % 0,66  
Platin 959,66 962,32 % 0,66  
Paladyum 1.199,00 1.203,97 % 0,66  
Brent Pet. 79,98 79,98 % 0,66  
Altın Ons 2.035,05 2.035,31 % 0,66  
Seans Raporu 12:50
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru