Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.01.2024 18:32
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

30.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklama ile perakende satış ve mağazacılık faaliyetlerimizi yürüten bağlı ortaklığımız Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş.'nin 59 ilde 110 adet ReeDükkan satış mağazası ile faaliyetlerine devam ettiğini, 2023 yıl sonuna kadar da ReeDükkan satış mağazası sayısını 200 adede çıkarmayı hedeflediğimizi açıklamıştık.
200'üncü ReeDükkan satış mağazamız Şırnak ili Cizre ilçesinde Cizre Park AVM'de açılmıştır. 
2023 yılı başında 52 ilde 75 adet ReeDükkan satış mağazası ile tüketicisi ile buluşan markamız, 2023 yılı içerisinde ilave olarak 23 ilde daha faaliyetine başlayan 125 adet ReeDükkan satış mağazası ile 2024 yılı başlangıcı itibari ile Türkiye genelinde 75 ilde 200 adet ReeDükkan satış mağazası sayısına ulaşmıştır.
Bağlı ortaklığımız Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş., ürünlerimizin farklı satış noktalarında da satışa sunulması amacıyla çalışmalarına hızla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231574


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:597.624
Değişim :  2,06% |  154,11
Açılış :  7.542  
Önceki Kapanış :  7.470  
En Düşük
7.542 En Yüksek
7.634
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 238,70 1.028.147.408 % 10,00  
SMART 31,46 41.927.565 % 10,00  
KRSTL 12,54 63.238.507 % 10,00  
PAMEL 114,40 38.493.492 % 10,00  
PAPIL 58,85 49.516.070 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 29,7291 29,7469 % 0,79  
Euro 32,5806 32,6069 % -0,28  
Sterlin 37,4269 37,6146 % -0,01  
Frank 34,9054 35,1156 % -0,18  
Riyal 7,9082 7,9478 % 0,77  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,84 23,87 % 0,66  
Platin 989,41 991,14 % 0,66  
Paladyum 1.088,61 1.094,43 % 0,66  
Brent Pet. 77,12 77,12 % 0,66  
Altın Ons 2.064,43 2.064,74 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru