***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklama ile perakende satış ve mağazacılık faaliyetlerimizi yürüten bağlı ortaklığımız Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş.'nin 59 ilde 110 adet ReeDükkan satış mağazası ile faaliyetlerine devam ettiğini, 2023 yıl sonuna kadar da ReeDükkan satış mağazası sayısını 200 adede çıkarmayı hedeflediğimizi açıklamıştık.200'üncü ReeDükkan satış mağazamız Şırnak ili Cizre ilçesinde Cizre Park AVM'de açılmıştır.2023 yılı başında 52 ilde 75 adet ReeDükkan satış mağazası ile tüketicisi ile buluşan markamız, 2023 yılı içerisinde ilave olarak 23 ilde daha faaliyetine başlayan 125 adet ReeDükkan satış mağazası ile 2024 yılı başlangıcı itibari ile Türkiye genelinde 75 ilde 200 adet ReeDükkan satış mağazası sayısına ulaşmıştır.Bağlı ortaklığımız Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş., ürünlerimizin farklı satış noktalarında da satışa sunulması amacıyla çalışmalarına hızla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231574BIST