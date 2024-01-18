***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 18:28
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararlarıyla aşağıdaki hususları gerçekleştirmiştir:
17.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile 08.05.2023 tarihli 2023/YKİY-02 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi iptal edilmiş ve yerine 2024/YKİY-03 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi kabul edilmiştir. İşbu İç Yönerge, 18.01.2024 tarihinde Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
İşbu yeni iç yönerge ile, eski iç yönergede yer alan "Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" pozisyonunun, Şirketin hem araştırma-geliştirme hem de teknoloji konularında daha kapsamlı bir şekilde organize olarak çalışmalarını genişletebilmesi adına ayrılarak farklı birimlerde organize olmasına,
Yukarıda bahsedilen durum özelinde "Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" organizasyonunun 18.01.2024 tarihinde tescil edilen 2024/YKİY-03 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi ile "Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" ve "Ar-Ge'den sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" olarak iki pozisyona ayrılmasına
18.01.2024 tarihli ve 2024/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile işbu yeni ortaya çıkarılan pozisyonlardan B Grubu İmza Yetkilisi olarak "Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" pozisyonuna Sayın Emre Çuvalcı'nın atanmasına
18.01.2024 tarihli ve 2024/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile işbu yeni ortaya çıkarılan pozisyonlardan B Grubu İmza Yetkilisi olarak "Ar-Ge'den Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı" pozisyonuna Sayın Malcolm Clark'ın atanmasına
karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241462
BIST