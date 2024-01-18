***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararlarıyla aşağıdaki hususları gerçekleştirmiştir:17.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile 08.05.2023 tarihli 2023/YKİY-02 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi iptal edilmiş ve yerine 2024/YKİY-03 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi kabul edilmiştir. İşbu İç Yönerge, 18.01.2024 tarihinde Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.İşbu yeni iç yönerge ile, eski iç yönergede yer alan "Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" pozisyonunun, Şirketin hem araştırma-geliştirme hem de teknoloji konularında daha kapsamlı bir şekilde organize olarak çalışmalarını genişletebilmesi adına ayrılarak farklı birimlerde organize olmasına,Yukarıda bahsedilen durum özelinde "Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" organizasyonunun 18.01.2024 tarihinde tescil edilen 2024/YKİY-03 sayılı Yönetim Kurulu İç Yönergesi ile "Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" ve "Ar-Ge'den sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" olarak iki pozisyona ayrılmasına18.01.2024 tarihli ve 2024/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile işbu yeni ortaya çıkarılan pozisyonlardan B Grubu İmza Yetkilisi olarak "Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı" pozisyonuna Sayın Emre Çuvalcı'nın atanmasına18.01.2024 tarihli ve 2024/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile işbu yeni ortaya çıkarılan pozisyonlardan B Grubu İmza Yetkilisi olarak "Ar-Ge'den Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı" pozisyonuna Sayın Malcolm Clark'ın atanmasınakarar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241462BIST