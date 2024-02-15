***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin iştiraki Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Dijital Varlık İlk Halka Arzı ile ilgili 14.02.2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama metninde yer alan http://reecoin.io internet adresinde tanıtım belgesinin yayınlanacağını belirtmiştik. Proje danışmanı şirket tarafından sehven yüklenmiş olan onaysız taslak tanıtım belgesi dokümanı Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından düzeltilmiş ve http://reecoin.io internet adresinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249666BIST