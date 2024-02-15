***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 09:28
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin iştiraki Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Dijital Varlık İlk Halka Arzı ile ilgili 14.02.2024 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama metninde yer alan http://reecoin.io internet adresinde tanıtım belgesinin yayınlanacağını belirtmiştik. Proje danışmanı şirket tarafından sehven yüklenmiş olan onaysız taslak tanıtım belgesi dokümanı Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından düzeltilmiş ve http://reecoin.io internet adresinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249666
BIST
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10:269.156
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 84,39
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.157
10:2630,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0167
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
31,1615
En Düşük
30,6053
10:2633,1492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1354
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
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33,3926
En Düşük
32,9632
10:261.971,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.971,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.961,01
BIST En Aktif Hisseler10:26
|TDGYO
|12,00
|46.984.027
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|92.783.027
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,12
|33.484.849
|% 9,97
|
|BANVT
|150,10
|67.963.605
|% 9,96
|
|SELGD
|53,55
|3.571.142
|% 9,96
|
|UFUK
|157,00
|1.949.966
|% -4,56
|
|YAYLA
|11,10
|1.953.456
|% -3,90
|
|PKART
|70,20
|8.528.584
|% -3,84
|
|GARFA
|137,50
|21.447.631
|% -3,17
|
|RNPOL
|44,58
|22.884.847
|% -3,09
|
|REEDR
|54,80
|1.454.349.603
|% 5,28
|
|THYAO
|284,50
|1.251.202.948
|% 0,71
|
|GUBRF
|204,40
|1.052.784.942
|% -0,68
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TUPRS
|166,90
|1.008.100.926
|% 1,40
|
|QUAGR
|4,89
|277.850.697
|% 5,62
|
|EKGYO
|10,34
|476.540.355
|% -0,58
|
|ZOREN
|5,34
|200.810.848
|% 1,91
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TSPOR
|1,83
|63.633.611
|% 0,55
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7549
|30,7600
|% 0,05
|
|Euro
|33,1149
|33,1492
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,5104
|38,7035
|% 0,02
|
|Frank
|34,6468
|34,8555
|% 0,22
|
|Riyal
|8,1813
|8,2223
|% 0,06
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|893,82
|895,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,41
|940,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,42
|81,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,56
|1.993,94
|% 0,66
|