***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2024 18:49
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz, kredi derecelendirmesi kapsamında JCR-ER tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlemeye göre şirketimiz Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr)/(Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr)/(Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB/(Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB/(Negatif Görünüm)
Derecelendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgiler açıklamanın ekindeki PDF dosyasında yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251410
BIST