***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz, kredi derecelendirmesi kapsamında JCR-ER tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlemeye göre şirketimiz Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (tr)/(Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr)/(Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB/(Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB/(Negatif Görünüm)Derecelendirmeye ilişkin ayrıntılı bilgiler açıklamanın ekindeki PDF dosyasında yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251410BIST