***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Begüm Coplugil'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasına ilişkin yaptığı başvurusu, Şirket Yönetim Kurulumuzun 29.02.2024 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda görüşülerek kabul edilmiş olup söz konusu kararın tescil ve ilanı amacıyla Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmasına karar verilmiştir.İstifa eden yönetim kurulu üyemizin kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilecek yeni yönetim kurulu üyemiz belirlendiğinde ayrıca açıklama yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252859BIST