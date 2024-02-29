***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 08:56
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Begüm Coplugil'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasına ilişkin yaptığı başvurusu, Şirket Yönetim Kurulumuzun 29.02.2024 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda görüşülerek kabul edilmiş olup söz konusu kararın tescil ve ilanı amacıyla Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmasına karar verilmiştir.
İstifa eden yönetim kurulu üyemizin kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilecek yeni yönetim kurulu üyemiz belirlendiğinde ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252859
BIST
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12:229.152
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,45
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2231,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 31,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2233,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0958
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:222.043,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,07
|Açılış
|: 2.043,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ISYAT
|12,10
|56.142.432
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.843.359
|% 9,98
|
|BRKVY
|199,60
|28.368.306
|% 9,97
|
|BMSCH
|26,26
|105.107.305
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.521.286
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.298.125
|% -9,97
|
|KARTN
|115,30
|257.831.887
|% -6,72
|
|YAPRK
|376,00
|186.864.370
|% -4,51
|
|EREGL
|46,02
|5.568.371.774
|% -1,88
|
|PGSUS
|877,50
|3.538.253.278
|% 2,57
|
|THYAO
|281,75
|3.308.761.539
|% 2,08
|
|REEDR
|67,65
|2.149.923.785
|% 7,47
|
|MIATK
|73,55
|2.079.015.539
|% 3,23
|
|EREGL
|46,02
|5.568.371.774
|% -1,88
|
|ISCTR
|10,97
|807.320.172
|% 0,09
|
|EKGYO
|11,29
|786.753.690
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,45
|318.039.780
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,30
|1.233.968.642
|% 1,30
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2199
|31,2276
|% 0,08
|
|Euro
|33,9664
|33,9825
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,4272
|39,6249
|% 0,11
|
|Frank
|35,4089
|35,6222
|% 0,11
|
|Riyal
|8,3011
|8,3427
|% 0,08
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,22
|889,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,50
|947,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,13
|2.035,42
|% 0,66
|
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