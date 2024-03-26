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***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2024 19:24
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket"), Ale Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ("Ale Teknoloji") sermayesinin toplamda %66,67'lik bölümüne tekabül eden her biri 25 TL nominal bedelde toplamda 186.676 adet ve 4.666.900 TL nominal bedelde paylarını, Ale Teknoloji'nin mevcut pay sahiplerinden devralmasına ilişkin olarak 21 Mart 2024 tarihli bir pay alım ve pay sahipleri sözleşmesi akdedildiğini ve anılan sözleşme çerçevesinde pay devirlerinin 26.03.2024 (bugün) tarihi itibarıyla tamamlandığını bir önceki açıklamamızda belirtmiştik.
Şirketimiz ayrıca, Ale Teknoloji'nin mevcut pay sahipleri ile birlikte, esas olarak nesnelerin interneti ürünleri, yüksek gerilimli elektrik yönetme, malzeme mühendisliği, ürün kalıp ve enjeksiyon çalışmaları, prototip geliştirme, proje yönetimi, makine mühendisliği ve alternatif enerjiler ile çalışacak araç ve benzeri cihazların model ve yedek parçalarının üretimini, satışını ve satış sonrası teknik servis hizmetlerini gerçekleştirmek ve mutabık kaldıkları veya kalacakları diğer hedefleri gerçekleştirmek amacıyla "Reeder Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"  unvanlı bir özel amaçlı şirket kurmak hususunda mutabık kalmış ve bu amaçla 26 Mart 2024 tarihinde bir yatırım ve pay sahipleri sözleşmesi akdetmiştir. Yeni kurulacak bu şirkete ilişkin gerekli çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu şirketin kuruluş ve tescil süreçlerinin tamamlanması üzerine, kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler gecikmeksizin yapılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262877


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