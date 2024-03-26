***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz şirket 2024/06 sayılı yönetim kurulu kararı ile 04.03.2024 tarih ve 2024/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca istifası kabul edilen sayın Önder Yol'dan boşalanKurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca sayın Mehmet Özkan'ın atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği görevine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca sayın Süreyya Saral'ın atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komitede iki bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunluluğu sebebi ile şirketimiz tarafından SPK nezdindeki uygun görüş süreçleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyurulacak bağımsız yönetim kurulu üyesi adayın, ileride alınacak bir yönetim kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262878BIST