***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 78000000B 156000000C 716000000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviUYGAR SARAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.06.2022 İcrada Görevli Yöenetim Kurulu Başkanı - CEO Reeder Gayrimenkul (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır 25.49 A-B-C Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediAZİZ KÖSEOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Köseoğlu Tarım İşletmeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Şirket Müdürü) Hayır 5.27 A-B-C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim KomitesiMEHMET CİVELEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu KomiteMEHMET ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 30.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması KomitesiÖNDER YOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ZY Elektrikli Traktör San. ve Ticaret A. Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - TREV Enerji Otomotiv A. Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim KomitesiSÜREYYA SARAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.11.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 1.99 A-B-C Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYUNUS HAKAN BİNÖZ Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Başkan YardımcısıÖNDER POLAT Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan YardımcısıAYŞEGÜL KOCAOĞLU Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Başkan YardımcısıMALCOLM CLARKE Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan YardımcısıABDULLAH BÜLENT KARABIÇAK Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracattan Sorumlu Satış Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213949BIST