***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviUYGAR SARAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.06.2022 İcrada Görevli Yöenetim Kurulu Başkanı - CEO Reeder Gayrimenkul (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır 25.49 A-B-C Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediAZİZ KÖSEOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Köseoğlu Tarım İşletmeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Şirket Müdürü) Hayır 5.27 A-B-C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim KomitesiMEHMET ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 30.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması KomitesiÖNDER YOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ZY Elektrikli Traktör San. ve Ticaret A. Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) - TREV Enerji Otomotiv A. Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi - Denetimden Sorumlu KomiteSÜREYYA SARAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.11.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 1.99 A-B-C Bağımsız Üye DeğilFATMA BEGÜM COPLUGİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.11.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218428BIST