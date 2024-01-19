***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYUNUS HAKAN BİNÖZ Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Başkan YardımcısıÖNDER POLAT Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan YardımcısıAYŞEGÜL KOCAOĞLU Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Başkan YardımcısıMALCOLM CLARKE Ar-Ge'den Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan YardımcısıABDULLAH BÜLENT KARABIÇAK Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracattan Sorumlu Satış DirektörüEMRE ÇUVALCI Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241637BIST