***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.01.2024 14:58
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUNUS HAKAN BİNÖZ Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Endüstri Mühendisi Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
ÖNDER POLAT Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
AYŞEGÜL KOCAOĞLU Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
MALCOLM CLARKE Ar-Ge'den Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Elektrik Mühendisi Ar-Ge ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
ABDULLAH BÜLENT KARABIÇAK Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracattan Sorumlu Satış Direktörü
EMRE ÇUVALCI Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241637
BIST