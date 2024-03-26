***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.03.2024 19:26
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
UYGAR SARAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.06.2022 İcrada Görevli Yöenetim Kurulu Başkanı - CEO Reeder Gayrimenkul (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır 25.49 A-B-C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
AZİZ KÖSEOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 30.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Köseoğlu Tarım İşletmeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Şirket Müdürü) Hayır 5.27 A-B-C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi
MEHMET ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 30.06.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi
SÜREYYA SARAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 02.11.2023 İcrada Görevli Değil Hayır 1.99 A-B-C Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
CAN KÖSEOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.03.2024 İcrada Görevli Değil Esas Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262879
BIST
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18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
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|Açılış
|: 9.030
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|Önceki Kapanış
|: 9.029
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8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,1816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0750
|Açılış
|: 32,4900
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|Önceki Kapanış
|: 32,5400
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32,2060
En Düşük
32,0860
18:0534,9002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0176
|Açılış
|: 35,2000
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|Önceki Kapanış
|: 35,2500
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35,0219
En Düşük
34,8188
18:052.252,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 2.252,70
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|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
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2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1688
|32,1816
|% 0,23
|
|Euro
|34,8680
|34,9002
|% 0,05
|
|Sterlin
|40,9116
|41,1167
|% -0,22
|
|Frank
|35,8453
|36,0250
|% -0,64
|
|Riyal
|8,6377
|8,6810
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|906,11
|907,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,79
|998,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,53
|2.178,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
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17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de