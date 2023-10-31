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***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

31.10.2023 15:24
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A. Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/11/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Açıklanan iş ilişkisi ile beraber ortaklığın satış kanallarının genişlemesi, marka bilinilirliğinin artması, internet ortamında ulaşılabilirliğinin artması etkileri beklenmektedir.
Açıklamalar

Değerli Paydaşlarımız,
Şirketimiz çevrimiçi alışveriş siteleri ile yapılan işbirlikleri kapsamında, Hepsiburada'nın dijital ödeme sistemi olan HepsiPay (D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi) ile müşteri kazanım ve geliştirilmesine ilişkin olarak yapılacak pazarlama işbirliği, müşteri sadakati geliştirme ve benzeri konularda sinerji yaratılması amacıyla sözleşme imzalamıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212345


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VBTYZ 113,30 143.495.874 % 10,00  
ISKUR 8.119.000,00 8.119.000 % 10,00  
UFUK 88,05 12.271.241 % 9,99  
RODRG 57,25 17.061.948 % 9,99  
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Tam 11.912 11.995 -71,00  
Yarım 5.975 6.023 -35,00  
Çeyrek 2.978 3.011 -18,00  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 -0,48  
Gümüş Gr. 20,79 20,82 -0,38  
B. Petrol 85,14 85,14 -1,21  
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