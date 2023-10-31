***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıD Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A. Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/11/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklanan iş ilişkisi ile beraber ortaklığın satış kanallarının genişlemesi, marka bilinilirliğinin artması, internet ortamında ulaşılabilirliğinin artması etkileri beklenmektedir.AçıklamalarDeğerli Paydaşlarımız,Şirketimiz çevrimiçi alışveriş siteleri ile yapılan işbirlikleri kapsamında, Hepsiburada'nın dijital ödeme sistemi olan HepsiPay (D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi) ile müşteri kazanım ve geliştirilmesine ilişkin olarak yapılacak pazarlama işbirliği, müşteri sadakati geliştirme ve benzeri konularda sinerji yaratılması amacıyla sözleşme imzalamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212345BIST