***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
31.10.2023 15:24
***REEDR*** REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A. Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/11/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Açıklanan iş ilişkisi ile beraber ortaklığın satış kanallarının genişlemesi, marka bilinilirliğinin artması, internet ortamında ulaşılabilirliğinin artması etkileri beklenmektedir.
Açıklamalar
Değerli Paydaşlarımız,
Şirketimiz çevrimiçi alışveriş siteleri ile yapılan işbirlikleri kapsamında, Hepsiburada'nın dijital ödeme sistemi olan HepsiPay (D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi) ile müşteri kazanım ve geliştirilmesine ilişkin olarak yapılacak pazarlama işbirliği, müşteri sadakati geliştirme ve benzeri konularda sinerji yaratılması amacıyla sözleşme imzalamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212345
BIST