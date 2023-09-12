***REEDR* *TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.09.2023 17:16
***REEDR******TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ (REEDR) halka arzına ilişkin fiyat tespit raporuna yönelik analist raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194192
BIST
'
18:058.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,41
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.276
18:0526,8958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0295
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,4343
18:0528,8724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0287
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,3974
18:051.653,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,80
|Açılış
|: 1.653,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.626,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|150,70
|1.194.162.996
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|135.764.154
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|151.936.786
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|67.026.549
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|115.434.376
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.612.800.364
|% -10,00
|
|TATEN
|65,35
|563.607.619
|% -9,99
|
|SNPAM
|41,26
|14.276.088
|% -9,99
|
|ULAS
|18,47
|9.714.038
|% -9,99
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|THYAO
|236,00
|8.282.209.001
|% 0,64
|
|KOZAL
|31,60
|6.727.178.849
|% -3,66
|
|ENKAI
|38,18
|5.961.647.167
|% 9,97
|
|ASTOR
|140,60
|5.705.645.225
|% 1,15
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|ZOREN
|4,92
|2.095.739.747
|% -2,96
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|EKGYO
|8,87
|2.842.407.739
|% -1,77
|
|YKBNK
|16,19
|4.325.417.699
|% -0,49
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8362
|26,9325
|% 0,25
|
|Euro
|28,7815
|28,8614
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,4599
|33,6277
|% -0,11
|
|Frank
|30,0442
|30,2252
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1475
|7,1833
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-10,00
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|-6,67
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.022
|11.131
|-22,00
|
|Yarım
|5.528
|5.588
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.794
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,94
|19,97
|0,02
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|1,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 8, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 135, 816.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde 8.79 oranında artışla 52.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 069, 925 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, AKBNK, ISCTR
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.33 ) 7, 153
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ALFAS, QNBFB, ASUZU, NUHCM, METUR, KENT, GLCVY, ISBTR, COSMO