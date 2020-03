REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fazlı ÇİLİNGİR 29.980,00 TRY 59,96Ceyhun GÖNEN 5.000,00 TRY 10Hikmet ŞENTÜRK 5.000,00 TRY 10Hüseyin DİNÇER 5.000,00 TRY 10Zekeriya TOPCU 5.000,00 TRY 10Ömer YAVŞANLI 5,00 TRY 0,01Mehmet DURUT 5,00 TRY 0,01İbrahim Müjdat ENÇ 5,00 TRY 0,01Devrim AKALIN 5,00 TRY 0,01TOPLAM 50.000,00 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823502BIST