REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi KAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TURHAN BİNGÖLLER PLAZA NO: 10 KAT:2 BEYKOZ-İSTANBULElektronik Posta AdresiE-postainfo@reformaudit.com.trcilingirfazli@gmail.comztopcu@reformaudit.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TURHAN BİNGÖLLER PLAZA NO: 10 KAT:2 BEYKOZ-İSTANBUL 0216 4251135 0216 4251133KAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TURHAN BİNGÖLLER PLAZA NO: 10 KAT:2 BEYKOZ-İSTANBUL 0530 360 5898KAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TURHAN BİNGÖLLER PLAZA NO: 10 KAT:2 BEYKOZ-İSTANBUL 0532 731 2030Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fazlı ÇİLİNGİR 29.965,00 TRY 59,93Ceyhun GÖNEN 5.000,00 TRY 10Hikmet ŞENTÜRK 5.000,00 TRY 10Hüseyin DİNÇER 5.000,00 TRY 10Zekeriya TOPCU 5.000,00 TRY 10Ömer YAVŞANLI 5,00 TRY 0,01Mehmet DURUT 5,00 TRY 0,01İbrahim Müjdat ENÇ 5,00 TRY 0,01Devrim AKALIN 5,00 TRY 0,01TOPLAM 50.000,00 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)FAZLI ÇİLİNGİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi SORUMLU DENETÇİ 59.93ZEKERİYA TOPCU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yön.Krl. Bşk.Yrd. KIDEMLİ DENETÇİ 10HÜSEYİN DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir YOK KIDEMLİ DENETÇİYetkilendirme ve Lisans BilgileriYabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839201BIST