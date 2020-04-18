REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.04.2020 18:30
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi KAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TURHAN BİNGÖLLER PLAZA NO: 10 KAT:2 BEYKOZ-İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@reformaudit.com.tr
cilingirfazli@gmail.com
ztopcu@reformaudit.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
KAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TURHAN BİNGÖLLER PLAZA NO: 10 KAT:2 BEYKOZ-İSTANBUL 0216 4251135 0216 4251133
KAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TURHAN BİNGÖLLER PLAZA NO: 10 KAT:2 BEYKOZ-İSTANBUL 0530 360 5898
KAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TURHAN BİNGÖLLER PLAZA NO: 10 KAT:2 BEYKOZ-İSTANBUL 0532 731 2030
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fazlı ÇİLİNGİR 29.965,00 TRY 59,93
Ceyhun GÖNEN 5.000,00 TRY 10
Hikmet ŞENTÜRK 5.000,00 TRY 10
Hüseyin DİNÇER 5.000,00 TRY 10
Zekeriya TOPCU 5.000,00 TRY 10
Ömer YAVŞANLI 5,00 TRY 0,01
Mehmet DURUT 5,00 TRY 0,01
İbrahim Müjdat ENÇ 5,00 TRY 0,01
Devrim AKALIN 5,00 TRY 0,01
TOPLAM 50.000,00 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
FAZLI ÇİLİNGİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi SORUMLU DENETÇİ 59.93
ZEKERİYA TOPCU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yön.Krl. Bşk.Yrd. KIDEMLİ DENETÇİ 10
HÜSEYİN DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir YOK KIDEMLİ DENETÇİ
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839201
BIST