***RGYAS* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
16.04.2024 16:36
***RGYAS******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş halka arzına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272939
BIST
'
17:599.551
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -129,19
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:5932,4944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0834
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:5934,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1100
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:592.487,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,49
|Açılış
|: 2.487,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MAGEN
|18,37
|575.293.619
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.829.454.842
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.555.982
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|78.808.977
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|658.412.353
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|429.764.332
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.650.652
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.105.200.266
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.824.451
|% -9,96
|
|THYAO
|298,00
|11.575.784.161
|% -0,17
|
|ENTRA
|14,87
|7.490.610.495
|% -7,64
|
|TUPRS
|186,10
|5.187.265.223
|% 1,69
|
|KOZAL
|24,60
|5.058.182.097
|% 0,41
|
|YKBNK
|30,12
|5.028.064.891
|% -4,68
|
|ENTRA
|14,87
|7.490.610.495
|% -7,64
|
|ZOREN
|5,73
|1.977.398.196
|% -2,55
|
|ISCTR
|12,19
|4.246.443.356
|% -4,09
|
|KOZAL
|24,60
|5.058.182.097
|% 0,41
|
|YKBNK
|30,12
|5.028.064.891
|% -4,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4877
|32,4944
|% 0,26
|
|Euro
|34,5914
|34,6042
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,4083
|40,6108
|% 0,34
|
|Frank
|35,5793
|35,7577
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6582
|8,7016
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,24
|28,28
|% 0,66
|
|Platin
|969,17
|970,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,17
|1.029,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,13
|90,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.386,33
|2.386,64
|% 0,66
|