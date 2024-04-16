***RGYAS* *TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
16.04.2024 19:53
***RGYAS******TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273156
BIST
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18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1181
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5291
En Düşük
32,3337
18:0534,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1230
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
18:052.494,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,23
|Açılış
|: 2.494,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.506,73
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4939
|32,5291
|% 0,36
|
|Euro
|34,5437
|34,6172
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,3660
|40,5684
|% 0,24
|
|Frank
|35,5715
|35,7498
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,21
|28,25
|% 0,66
|
|Platin
|960,32
|962,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,05
|1.015,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,86
|89,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.385,20
|2.385,65
|% 0,66
|