***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:10
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822547
BIST
12:09105.811
En Yüksek
|Değişim
|: -4,17%
|| -4.606,95
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.010
En Düşük
99.332
12:096,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0522
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
12:096,9024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0807
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9031
En Düşük
6,8179
12:09327,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,77
|Açılış
|: 327,99
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,80
|9.852.183
|% 15,85
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,79
|15.161.563
|% 12,13
|
|AKSEN
|3,81
|8.477.106
|% 8,55
|
|OYLUM
|3,04
|4.576.354
|% 7,04
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,37
|828.131
|% -12,24
|
|THYAO
|11,52
|532.043.397
|% -5,19
|
|ASELS
|27,02
|384.769.497
|% -3,43
|
|GARAN
|9,52
|132.002.515
|% -6,58
|
|PETKM
|3,59
|105.051.848
|% -4,01
|
|YKBNK
|2,30
|104.829.775
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|89.413.476
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,37
|94.392.711
|% -6,80
|
|THYAO
|11,52
|532.043.397
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,30
|104.829.775
|% -6,12
|
|ODAS
|1,94
|84.377.179
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0193
|8,0595
|% 0,61
|
|Frank
|6,4573
|6,4962
|% 1,34
|
|Riyal
|1,6596
|1,6680
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|-0,56
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|-2,92
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-1,41
|
|Çeyrek
|524
|536
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,29
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|