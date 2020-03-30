***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:01
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833085
BIST
14:5388.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -82,89
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:536,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1199
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5706
En Düşük
6,4403
14:537,2576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0727
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
14:53341,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,70
|Açılış
|: 341,76
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|27.276.107
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|10.896.470
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|29.603.924
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.290.676
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.726.527
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|289.935
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.007.838
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,66
|477.318.078
|% -2,26
|
|ASELS
|23,42
|381.187.261
|% 1,30
|
|PGSUS
|31,64
|339.475.299
|% -8,40
|
|GARAN
|8,00
|288.343.758
|% 1,52
|
|SASA
|7,79
|258.951.732
|% 7,30
|
|IHLGM
|0,95
|136.332.628
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,47
|48.840.674
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,93
|159.990.025
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,72
|180.535.904
|% 5,02
|
|THYAO
|8,66
|477.318.078
|% -2,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1244
|8,1651
|% 1,53
|
|Frank
|6,8231
|6,8642
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7390
|1,7478
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-8,51
|
|Altın Gr.
|341
|342
|3,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,05
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,36
|26,36
|-1,59
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