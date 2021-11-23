***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 13:54
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979191
BIST
15:091.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 22,26
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:0912,8812
En Yüksek
|Değişim
|: 12,93%
|| 1,4750
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,8812
En Düşük
11,3504
15:0914,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 13,00%
|| 1,6675
|Açılış
|: 14,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,4900
En Düşük
12,7722
15:09728,37
En Yüksek
|Değişim
|: 9,97%
|| 66,03
|Açılış
|: 728,37
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
730,90
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:07
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|52.635.054
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.079.254
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|151.931.472
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.909.539
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|74.185.536
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,38
|704.067.488
|% -9,47
|
|ADESE
|0,97
|178.657.628
|% -9,35
|
|AVOD
|5,15
|40.937.730
|% -7,04
|
|MERCN
|10,37
|78.071.383
|% -6,74
|
|KRDMD
|8,66
|2.689.439.649
|% 4,09
|
|SISE
|11,88
|2.517.010.461
|% 5,98
|
|GARAN
|11,78
|2.338.989.170
|% -1,34
|
|EREGL
|22,92
|1.656.299.052
|% 6,31
|
|THYAO
|18,26
|1.616.802.481
|% 3,57
|
|KRDMD
|8,66
|2.689.439.649
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,46
|1.074.872.773
|% -2,26
|
|ODAS
|1,59
|444.717.685
|% -3,05
|
|SISE
|11,88
|2.517.010.461
|% 5,98
|
|GARAN
|11,78
|2.338.989.170
|% -1,34
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8119
|12,8812
|% 12,93
|
|Euro
|14,4251
|14,4900
|% 13,00
|
|Sterlin
|16,7839
|16,8680
|% 10,20
|
|Frank
|13,4566
|13,5377
|% 10,50
|
|Riyal
|3,3496
|3,3664
|% 10,49
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,21
|
|Altın Gr.
|728
|728
|65,59
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|462,00
|
|Tam
|4.779
|4.916
|469,86
|
|Yarım
|2.310
|2.378
|227,28
|
|Çeyrek
|1.159
|1.189
|113,64
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,66
|0,79
|
|B. Petrol
|78,63
|78,63
|-1,07
|
Seans Raporu
15:07
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15:21DURDO
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 020 adet işlem
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15:20GMSTR
Yüzde 8.48 oranında artışla 61.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 462 adet işlem
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15:19XU100
Endeks 1, 784 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 30, 777.00 milyon TL de
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15:19GMSTR
Yüzde 8.58 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 237, 860 adet işlem
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15:18ISBTR
Yüzde 6.14 oranında artışla 31, 949.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9 adet işlem