***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
19.11.2020 17:10
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.11.2020 tarihli kararı ile
(1) Ek'te yer alan "Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ 2019 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun ("Rapor") onaylanmasına,
(2) Rapor'un 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortakların bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889247
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5899
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1261
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:058,9964
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -0,1538
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05453,37
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -10,76
|Açılış
|: 453,37
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5804
|7,5899
|% -1,63
|
|Euro
|8,9825
|8,9964
|% -1,68
|
|Sterlin
|9,9940
|10,0441
|% -2,12
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -1,81
|
|Riyal
|2,0153
|2,0254
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-9,62
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,95
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,20
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,37
|
Seans Raporu
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